Óscar Arias no acudirá a votar por recomendación médica

El dos veces exmandatario de la República, Óscar Arias Sánchez, no podrá acudir a las urnas este domingo, debido a una recomendación de salud por parte de sus médicos.

Según informó el propio expresidente en un comunicado, un quebranto de salud le impedirá acudir al Liceo Dobles Segreda, lugar donde le correspondía emitir su voto, al igual que su hermano y candidato a diputado por San José con Liberación Nacional, Rodrigo Arias.

“En toda mi vida nunca he dejado de acudir a esa cita para ejercer mi voto y elegir a nuestros gobernantes. Sin embargo, hoy a mis 81 años, con profundo pesar, he debido tomar la decisión de no votar.

“Dada la situación actual de la pandemia mi médico, el doctor Orlando Quesada Vargas, me recomienda no salir a votar debido a que actualmente presento un cuadro bronquial agudo inflamatorio con flemas y con tos. El doctor Quesada considera que tengo una condición de alto riesgo para COVID-19 y no me aconseja asistir a sitios donde haya grandes aglomeraciones de gente”, indicó el también premio Nobel de la Paz en 1987.

Esta será la primera ocasión en la que no pueda acudir a emitir su voto, algo que, según él, asegura le provoca mucha tristeza.

“Esta decisión me produce un inmenso dolor de solo porque es la primera vez que no podré votar sino también, y muy especialmente, porque tenía la gran ilusión de votar por mi hermano Rodrigo quien, como es sabido, encabeza la papeleta de diputados de la provincia de San José”, añadió.

Por su parte, su hermano, Rodrigo Arias, sí pudo acudir a votar pasado el mediodía de este domingo y aseguró que el liberacionismo se está haciendo sentir en este día cívico.

“A este momento lo que conozco es que hay una buena participación en general de todos los costarricenses y me han dicho que en diferentes provincias y cantones que el liberacionismo está votando desde temprano en la mañana, pero es algo que no podemos valorar, pues es solo un sentimiento y parte de la fiesta cívica”, indicó el candidato a diputado por el Partido Liberación Nacional.

El exministro de la presidencia en el periodo 2006-2010 aprovechó para explicar por qué, tanto él como su hermano Óscar Arias, han estado un poco alejados de la campaña de José María Figueres (PLN).

“He estado en muchas y recientemente estuve en una gran reunión en Patarrá y ya yo recorrer barrios y ese asunto pues me cuesta mucho por cuestiones de salud, pero me he concentrado por estar en contacto con los candidatos de liberación y ayudarlos en todo lo que necesiten y esa ha sido mi participación

“Me agradó mucho esas manifestaciones que hizo él (Óscar Arias) sobre apoyar a José María”, concluyó.