¡Ortega, escucha, seguimos en la lucha! Decenas de nicaragüenses se manifestaron en San José

Con globos, banderas y pancartas decenas de nicaragüenses se manifestaron, este domingo, por las principales vías de San José pidiendo “fin a las falsas elecciones presidenciales lideradas por Daniel Ortega”.



“¡Ortega, escucha, seguimos en la lucha! Pedimos fin a la dictadura y por eso estamos aquí pidiendo respeto para la libertad, para la vida, tenemos que defender un pueblo porque así no puede seguir”, dijo Jimmy Guevara, nicaragüense líder de la manifestación.

Guevara, considera que el gobierno de los Ortega debe de terminar para liberar al pueblo que, según dice, cada vez es más reprimido y abandonado.

“Daniel Ortega no puede seguir secuestrando y pisando a todo un pueblo. Dijeron que no se podía y que no iba a haber marcha, pero sí se pudo. Somos nicaragüenses construyendo la unidad desde afuera por Nicaragua”, comentó Jimmy Guevara.