Ordenan demoler 70 “casas” que invaden refugio y son usadas por mineros en Crucitas

La Fiscalía Adjunta de San Carlos y la Fiscalía Agrario Ambiental lograron que se emitiera una orden judicial para demoler más de 70 estructuras (casas y bodegas) ubicadas dentro del Refugio Nacional Corredor Fronterizo Norte, en la zona de Chorrera de Cutris de San Carlos.



De acuerdo con la resolución dictada por el Juzgado Penal de San Carlos, la medida responde a una investigación por presunta invasión de área de conservación, la cual es utilizada por mineros que extraen oro ilegalmente de Crucitas.

Según indicó la Fiscalía Ambiental, “la ejecución de la restitución podría tener un impacto positivo en la lucha contra la minería ilegal en Crucitas, pueblo aledaño al de Chorreras”.

"Aunque el caso no corresponde a un delito de minería ilegal, este tipo de asentamientos da facilidades a los mineros ilegales para obtener equipo, albergue, alimentación y transporte, lo que incentiva la minería ilegal y finalmente se convierte en un eslabón del fenómeno criminal”, señaló la Fiscalía.

Como parte de la medida cautelar, los ocupantes cuentan con un plazo de dos meses para proceder con la demolición y retiro de los escombros.

En caso de incumplimiento, la Municipalidad de San Carlos y el SINAC-ACHAN deberán ejecutar la orden, en coordinación con la Fuerza Pública, para garantizar el cumplimiento efectivo de la disposición judicial.

El proceso se tramita contra ignorado, es decir, no hay personas imputadas individualizadas en este momento, indicó el Ministerio Público.

