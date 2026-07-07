Operativo contra narcofamilias deja nueve detenidos en Guararí de Heredia

La Policía de Control de Drogas (PCD), en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó la mañana de este martes ocho allanamientos en Guararí de Heredia para desarticular dos organizaciones dedicadas al narcomenudeo. El operativo dejó nueve personas detenidas.

Las diligencias iniciaron a las 5:00 a. m. y se realizaron con apoyo de la Fuerza Pública, el Grupo de Apoyo Operacional (GAO) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC).

Las autoridades identificaron a las organizaciones como los Menani y los Fajardo. Ambas estructuras mantenían una disputa por el control de la venta de drogas en la zona.

El director de la PCD, Stephen Madden, informó que entre los detenidos figuran integrantes de alto perfil de ambos grupos. En el caso de los Menani, las autoridades capturaron a uno de sus principales miembros, a su madre y a otras personas que administraban puntos de venta de droga.

En la estructura de los Fajardo, la Policía detuvo a la supuesta líder del grupo, a su pareja sentimental, a una hija y a varios colaboradores.

La investigación comenzó en 2025. Durante ese periodo las autoridades registraron enfrentamientos armados entre ambas organizaciones y dos homicidios que permanecen bajo investigación.

Según la PCD, los grupos operaban a pocos metros de distancia en sectores como La Lucía y Las Orquídeas. La rivalidad provocó balaceras que impactaron viviendas y vehículos. Las autoridades también señalaron que algunos integrantes cambiaban de una organización a otra.

El fiscal adjunto contra el Narcotráfico, Mauricio Boraschi, explicó que las investigaciones permitieron identificar nuevos liderazgos luego de operativos anteriores. Agregó que varias personas detenidas asumieron el control de las estructuras tras la captura de familiares.

El Ministerio Público indicó que ambas organizaciones funcionaban como narcofamilias. Sus integrantes aprovechaban los vínculos familiares para mantener el control de la actividad ilícita.

Las autoridades también señalaron que los grupos utilizaban a menores de edad para generar intimidación y participar en hechos violentos dentro de la comunidad.

Con este operativo, la Fiscalía y la PCD buscan debilitar las estructuras que operan en Guararí y reducir los hechos de violencia asociados al narcotráfico.