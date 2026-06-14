Onda tropical 10 provocará lluvias este domingo, según IMN

Este domingo ingresará al país la onda tropical 10, la cual provocará un nuevo aumento de las lluvias, según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

De acuerdo con el pronóstico, el sistema generará precipitaciones desde las primeras horas del día en Limón y favorecerá un mayor desarrollo de aguaceros con tormenta eléctrica durante la tarde y la noche.

La Zona Norte, el Valle Central y el Pacífico figuran entre las regiones con mayor probabilidad de afectación.

Antes de la llegada de esta onda tropical, el país experimentará condiciones más secas, con menor cobertura nubosa y temperaturas más elevadas.

El aumento de los vientos alisios favorecerá ráfagas de entre 40 y 60 kilómetros por hora en el Pacífico Norte y el Valle Central, principalmente durante las mañanas.

La entidad indicó que, posteriormente, la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical mantendrá las condiciones típicas de la estación lluviosa durante el inicio de la próxima semana.