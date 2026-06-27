Olas de hasta tres metros de altura impactarán al Caribe este fin de semana

Fuerte oleaje, con alturas de hasta tres metros, golpeará las costas del Caribe del país este fin de semana.

De esa manera lo advirtió el Módulo de Información Oceanográfica y Meteorológica (MIOCIMAR) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Rodney Mora, coordinador del departamento, explicó que las condiciones son propiciadas por los vientos alisios acelerados que hay en el mar Caribe.

Los expertos piden precaución para bañistas y embarcaciones pequeñas y medianas en esa vertiente.

Mientras que en el Pacífico se esperan condiciones favorables, salvo mar adentro en la parte norte de Guanacaste.