OIJ ya tiene en su poder informes sobre presuntos abusos contra colegial en Palmares

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tiene en sus manos una serie de informes y pruebas de los presuntos abusos sexuales que tuvieron lugar el miércoles pasado en el Colegio Experimental Bilingüe de Palmares.

Así lo dio a conocer el director de Educación de Occidente, Miguel Sibaja, ante una consulta de Teletica.com.

"De igual forma, se hicieron presentes agentes judiciales, a quienes el centro educativo les entregó toda la información y la prueba que se ha venido recabando para garantizarles que el proceso de investigación se lleva a cabo de la mejor manera y de forma objetiva", aseguró el vocero.

El Organismo de Investigación Judicial detalló a este medio, por su parte, que su delegación de San Ramón realizó una serie de diligencias ordenadas por el Ministerio Público.

No obstante, la Policía Judicial rechazó ahondar en detalles sobre el tipo de acciones que se llevaron a cabo en la casa de enseñanza.

Respecto a las diligencias que la Fiscalía pidió efectuar, Teletica.com mantiene en trámite otra consulta.

Sibaja dio a conocer el jueves anterior que la familia de un estudiante de sétimo año había formulado una denuncia por aparentes agresiones sexuales. Las mismas son atribuidas —tanto judicial como disciplinariamente— a seis o siete alumnos de décimo y undécimo año.