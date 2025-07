OIJ sobre pedido de Celso Gamboa: “Las reglas están para cumplirse y no las doblaremos por nadie”

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se opuso a un pedido del exmagistrado Celso Gamboa, relacionado con la posibilidad de cambiarse antes de las audiencias por el juicio que se sigue en su contra por presunto tráfico de influencias.



Así lo dio a conocer su director general, Rándall Zúñiga, en una publicación hecha por su perfil personal de X (antes Twitter).



“La Policía Judicial se opuso tajantemente en brindarle cualquier mejoría a Celso Gamboa estando en celdas judiciales (vestimenta especial). Nuestra convicción es clara en que las reglas están para cumplirse y no las doblaremos por nadie”, escribió el jefe del Organismo de Investigación Judicial.



El exmagistrado y exministro de Seguridad Pública pidió el martes que se le autorizara cambiar sus vestimentas antes de cada vista, ya que en el Circuito de Alta Contención del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero (en el que está recluido) no se le permite tener más de tres mudadas. De igual forma, explicó, solo puede sustituir las prendas cada dos meses.



La idea de Gamboa era que, luego de sus traslados desde la cárcel conocida como La Reforma hasta los tribunales de Goicoechea, donde se desarrolla el debate, se le permitiera a alguno de sus tres abogados la entrega de ropa más formal para presentarse al contradictorio.



Incluso, el también exfiscal aseguró que se sentía apenado de tener que acudir ante el órgano jurisdiccional sin las vestimentas apropiadas. El martes, lo hizo con una camisa naranja tipo polo y un pantalón de mezclilla, mientras que este miércoles lo hizo con una camiseta negra. Gamboa incluso indicó que, la ropa que le queda incluye una pantaloneta; prenda que es poco usual en un juicio.



Sobre el comentario de Zúñiga, Teletica.com pidió a los tres abogados del exmagistrado, Natalia Gamboa, Michael Castillo y Jazmín Rodríguez; pero estos indicaron que no se referirían al respecto.