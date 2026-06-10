OIJ realiza allanamientos en San José y Cartago por tráfico de drogas y lavado de dinero

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó este miércoles cuatro allanamientos en distintos puntos del país como parte de una investigación por tráfico de drogas y legitimación de capitales.

Las diligencias se desarrollaron en Cartago, Desamparados y Escazú, específicamente en Trejos Montealegre. La investigación permitió identificar una presunta estructura criminal dedicada al ingreso y comercialización de cocaína en Costa Rica.

Según explicó el director a.i. del OIJ, Michael Soto, el caso se originó tras el decomiso de 312 kilos de clorhidrato de cocaína realizado el 26 de diciembre anterior en un edificio ubicado en barrio Los Ángeles, en San José centro.

A partir de ese hallazgo, los agentes iniciaron una investigación que culminó con los allanamientos efectuados este día.

Hasta el momento, las autoridades reportan la detención de dos sospechosos. Se trata de un hombre de apellido Hernández, de 51 años, y otro de apellido Saborío, de 26 años. Un tercer objetivo permanecía pendiente de captura al cierre de esta información.

Durante los operativos, los investigadores localizaron una importante suma de dinero en efectivo, joyas y vehículos de alta gama.

El OIJ también busca decomisar los automóviles e inscribir medidas cautelares sobre varias propiedades vinculadas con el grupo investigado. Entre los bienes figura el edificio donde se realizó el decomiso de droga a finales del año anterior.





Las autoridades sostienen que una empresa de seguridad vinculada al caso funcionaba como una aparente fachada para almacenar droga y legitimar capitales. La compañía se encontraba debidamente inscrita y brindaba servicios de seguridad privada.

De acuerdo con la investigación, la organización introducía clorhidrato de cocaína al país para abastecer el mercado local. La droga era destinada principalmente a estructuras criminales asentadas en los barrios del sur de San José.

Además, los agentes identificaron viviendas de alto valor y otros bienes que, presuntamente, fueron utilizados para el lavado de dinero.