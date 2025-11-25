OIJ ejecuta 30 allanamientos y captura a alias “Shaggi”, sucesor de “Manzanita”

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó este martes 31 allanamientos con el fin de detener a 16 personas vinculadas a una estructura criminal asentada en León 13, en Tibás, y liderada por un sujeto conocido como "Shaggi". Según las autoridades, el grupo es heredero directo de la organización de "Manzanita", quien está en prisión.



De acuerdo con Michael Soto, director interino del OIJ, en el operativo participaron cerca de 500 funcionarios entre agentes, fiscales y jueces (ver video adjunto de Telenoticias).

Hasta la mañana de este martes se habían detenido nueve personas y se habían decomisado armas de fuego —incluyendo AR-15—, dinero en efectivo que ronda los ₡14 millones, vehículos de alta gama, algunos blindados, y al menos 12 propiedades ligadas a supuestos negocios usados para legitimación de capitales, como pulperías, un lavacar y una empresa de fumigación.



La estructura es señalada por su extrema violencia y por una pugna territorial con un grupo rival liderado por alias "Sobrino". Según el OIJ, las disputas entre ambos han dejado al menos 22 homicidios en los últimos años, aunque por ahora solo cuatro están formalmente relacionados con la causa judicial.

​Escalada de violencia y toma del liderazgo “a fuego y sangre”

Alias "Shaggi", quien formó parte de la organización de Manzanita, habría tomado el control del grupo tras la detención del anterior líder. Soto detalló que el sujeto ganó poder mediante asesinatos internos, incluida la eliminación de antiguos compañeros y mandos medios.



Las autoridades describieron a "Shaggi" como un líder extremadamente violento, que mantenía una vivienda de lujo dentro de la comunidad y controlaba su entorno mediante un centro de monitoreo con cámaras instaladas a lo largo de 800 metros alrededor de su casa.



El OIJ también recordó que "Shaggi" sufrió un atentado en ruta 27 cuyo objetivo era asesinarlo, pero en el ataque murió su hijo de dos años, quien viajaba con él. Su hermano también fue asesinado en un cuádruple homicidio en Turrubares.

​"Dominio total" de León 13

El fiscal general, Carlos Díaz, señaló que la estructura tenía tal capacidad operativa y económica que incluso funcionaba con un sistema de vigilancia propio. En la habitación del líder, el televisor principal no reproducía contenido habitual, sino las cámaras del circuito cerrado que la organización había instalado para controlar los accesos a la comunidad.



Díaz advirtió que, pese al golpe al grupo, existe el riesgo de que nuevas figuras criminales busquen tomar el control del territorio en cuestión de horas, por lo que el Ministerio Público y el OIJ ya analizan posibles sucesores para anticipar nuevas investigaciones.



El operativo de este martes forma parte de los esfuerzos conjuntos entre la Fiscalía, el Ministerio de Seguridad Pública y el OIJ para reducir los niveles de violencia ligados al crimen organizado en la capital.

