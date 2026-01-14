OIJ ejecuta 19 allanamientos por red dedicada al robo y alteración de carros

Agentes judiciales destacados en la Delegación Regional de Cartago ejecutan este miércoles un amplio operativo que incluye 19 allanamientos en distintos puntos del país, con el objetivo de desarticular una presunta estructura criminal vinculada al robo y alteración de carrps, legitimación de capitales y un homicidio.



Las diligencias se realizan en los sectores de El Carmen, Tejar del Guarco, Tobosi y Paraíso de Cartago, así como en Aserrí (San José), San Rafael (Alajuela) y Siquirres (Limón). De acuerdo con las autoridades, se pretende la detención de al menos 18 personas que figuran como sospechosas en estos delitos.



Según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la investigación inició a finales del 2023 tras recibirse información confidencial que señalaba que, presuntamente, sujetos del sector de Tejar del Guarco se dedicaban al desarme ilegal de vehículos y a la compra de carros supuestamente robados, los cuales eran alterados para reinsertarlos en circulación.



Las pesquisas revelan que, en apariencia, los sospechosos adquirían vehículos similares para utilizarlos como repuestos, alteraban los números de chasis y transferían la documentación legal a los automotores robados, para posteriormente venderlos y obtener altas ganancias económicas.



Con el avance de la investigación, los agentes lograron determinar que los principales sospechosos contarían con una red de aliados en zonas como Cartago, Paraíso, Aserrí y Desamparados, lo que les habría permitido expandir este tipo de actividad ilícita.



Además, a varios de los sospechosos que se busca detener se les vincula con un homicidio ocurrido en Tobosi de Cartago, en perjuicio de un hombre de apellido Fonseca. De acuerdo con la línea investigativa, el crimen habría sido ejecutado bajo un supuesto encargo de un grupo criminal asentado en la zona de Pococí.



Los allanamientos se realizan bajo la dirección funcional del Ministerio Público y, además de las detenciones, las autoridades pretenden el decomiso de evidencia clave para el fortalecimiento del caso.



Finalmente, los detenidos serán puestos a las órdenes del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

