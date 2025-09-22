OIJ detiene a mujer sospechosa de cometer estafas con supuestos clubes de viajes

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este martes en Lindora de Santa Ana a una mujer de 38 años, apellidada Rodríguez, sospechosa de liderar un esquema de estafas mediante supuestos clubes de viajes.



De acuerdo con las autoridades, la mujer ofrecía paquetes turísticos a través de redes sociales, los cuales resultaban atractivos por sus precios y beneficios (ver video adjunto de Telenoticias).

Una vez que los interesados la contactaban, la negociación continuaba por WhatsApp, donde se concretaban pagos que en algunos casos superaban montos elevados.



La investigación preliminar detalla que al menos 50 personas denunciaron haber sido engañadas, con pérdidas que superan los $32.000. En total, se registraron alrededor de 85 reservas falsas en hoteles bajo la modalidad de “todo incluido”.



Las víctimas aseguraron que, al llegar a los centros de hospedaje, se les informaba que no existía ninguna reserva a su nombre. Cuando solicitaban el reembolso, la sospechosa alegaba supuestos atrasos bancarios o malentendidos, sin devolver el dinero.



Según el OIJ, la mujer mantenía un estilo de vida ostentoso que no correspondía con sus actividades económicas conocidas. Residía en un condominio en Lindora y conducía un vehículo de alto valor, lo que levantó sospechas adicionales en la investigación.



Los agentes judiciales allanaron su vivienda y recabaron pruebas que serán remitidas al Ministerio Público. Además, hicieron un llamado a otras posibles víctimas para que presenten las denuncias correspondientes y así robustecer el caso.





