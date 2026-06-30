OIJ desarticula red que fabricaba y distribuía metanfetamina en varias zonas del país

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó este martes 12 allanamientos en distintos puntos del país para desarticular una organización dedicada a la fabricación y distribución de drogas sintéticas, cocaína y marihuana. El operativo dejó importantes decomisos y busca la captura de 10 personas vinculadas con la estructura.

Las diligencias se realizaron en Cartago, Puriscal, Mora, La Fortuna y Heredia. El principal operativo se desarrolló en un condominio de Agua Caliente de Cartago, donde las autoridades ubicaron al supuesto líder del grupo.

El director interino del OIJ, Michael Soto, explicó que la organización funcionaba como un "mixer". El grupo mezclaba cristales de metanfetamina con cafeína y otros compuestos para fabricar pastillas destinadas al mercado ilegal.

Durante los allanamientos, los agentes decomisaron una máquina encapsuladora con capacidad para producir entre 1.000 y 2.000 pastillas por hora. También incautaron cerca de 40 libras de marihuana, más de cinco armas de fuego, entre ellas un fusil AR-15, pistolas, revólveres, escopetas y una importante suma de dinero en efectivo.

Según Soto, las pastillas se vendían entre ₡5.000 y ₡10.000 cada una. El jerarca advirtió que el precio de estas drogas ha disminuido, lo que facilita su expansión y aumenta el riesgo de consumo entre personas jóvenes.

La investigación también determinó que dos privados de libertad mantenían comunicación con la organización para coordinar la distribución de droga desde centros penitenciarios. Además, una abogada figura entre las sospechosas por, presuntamente, integrar la estructura criminal.

El fiscal adjunto Mauricio Boraschi indicó que la organización representaba un alto riesgo para la salud pública debido a la elaboración de metanfetamina mezclada con otras sustancias para potenciar sus efectos.

El representante del Ministerio Público señaló que la estructura abastecía diferentes sectores de Cartago, otras regiones del país y también centros penales. Agregó que la investigación forma parte de la estrategia para reducir la violencia asociada al narcotráfico en esa provincia.

Las autoridades mantienen en desarrollo los allanamientos y el conteo del dinero decomisado. El OIJ prevé ampliar la información conforme avance el operativo.