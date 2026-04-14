OIJ desarticula grupo criminal sospechoso de logística para tráfico internacional de drogas

Un total de 25 allanamientos fueron realizados la madrugada de este martes por agentes de la Sección Especializada Antidrogas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como parte de una investigación contra una organización dedicada a brindar apoyo logístico al narcotráfico internacional.

El operativo deja, de momento, ocho personas detenidas de un total de 11 objetivos identificados (ver video adjunto en la portada).

Según explicó Juan Pablo Calvo, jefe a.i. del Departamento de Investigaciones Criminales, la mayoría de las intervenciones —17 en total— se efectuaron en el sector de Sabalito, en la Zona Sur del país.

A estas se suman tres allanamientos en Guanacaste, específicamente en un hangar donde se localizaron dos aeronaves que están siendo inspeccionadas por las autoridades.

El resto de diligencias se desarrollaron en distintas localidades de San José, Alajuela y Heredia, incluyendo una vivienda en Barva.

De acuerdo con la investigación, la organización no operaba para un grupo criminal específico, sino que ofrecía servicios logísticos a distintas estructuras dedicadas al transporte de drogas.

Su función principal consistía en facilitar el traslado de estupefacientes hacia Guanacaste, donde utilizaban pistas clandestinas para enviar cargamentos por vía aérea hacia países del norte de Centroamérica, como Guatemala y México, e incluso hasta Estados Unidos.

Las autoridades también indicaron que algunos de los sospechosos tendrían vínculos con ciudadanos de nacionalidad colombiana, quienes presuntamente contrataban estos servicios para movilizar la droga.

En paralelo, la Fiscalía analiza la apertura de una causa por legitimación de capitales. Según Calvo, la organización habría utilizado negocios aparentemente lícitos para lavar dinero, entre ellos la venta de vehículos, actividades agrícolas como la producción de café y proyectos de construcción.

Como parte del operativo, se prevé el decomiso de entre 20 y 24 vehículos, varios de ellos de alta gama, que están relacionados con las actividades ilícitas del grupo.

Las diligencias continúan en desarrollo mientras las autoridades avanzan en la recopilación de evidencia y la ubicación de los restantes sospechosos.



