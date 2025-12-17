Ofelia Taitelbaum ya salió de la cárcel, pero le otorgan monitoreo electrónico

La exdefensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, salió de la cárcel la mañana de este miércoles, pero quedó sujeta a monitoreo electrónico.

A las 9:40 a. m. la exfuncionaria ingresó a la Unidad de Atención de Personas Sujetas a Monitoreo con Dispositivo Electrónico del Ministerio de Justicia y Paz (MJP), en Tibás, para la colocación de la tobillera respectiva.

Ello ocurre un día después de que el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José autorizara que la exfuncionara cumpliera su condena fuera de prisión.

Actualmente, Taitelbaum cumple una sentencia de siete años y sei﻿s meses de prisión por uso de documento falso.