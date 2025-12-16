Jueza autoriza a Ofelia Taitelbaum a cumplir condena fuera de la cárcel

El Juzgado de Ejecución de la Pena de San José autorizó a la exdefensora de los Habitantes de la República, Ofelia Taitelbaum, a cumplir su condena fuera de la cárcel.

Así lo confirmaron la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) la tarde de este martes, tras la emisión de la resolución 2025002882.

En un breve comunicado, el Poder Judicial confirmó que la sentencia sustituye la pena de prisión por el arresto domiciliario, dada una condición médica que padece la exfuncionaria y que no puede ser atendida adecuadamente en prisión.

La cartera administradora del Sistema Penitenciario Nacional puntualizó que Taitelbaum será monitoreada con tobillera.

"En este momento hemos recibido la resolución del Juzgado de Ejecución, donde efectivamente declaran con lugar el incidente que se presentó. Lo anterior de conformidad con una variedad de estudios científicos del más alto nivel forense. Y efectivamente se declaró con lugar y eso tendrá que ser ejecutado dentro de las próximas 24 horas", señaló en conversación con Teletica.com la abogada del exdefensora, Alejandra Araya.



Por el momento se desconoce cuándo será liberada la exfuncionaria. Incluso, la jurista indicó que ni siquiera sabe si ya su clienta fue puesta en libertad o no al cierre de esta publicación.

Taitelbaum cumple una sentencia de siete años y seis meses de prisión por uso de documento falso.



Lo anterior, luego de que fuera encontrada responsable de 29 cargos, derivados del uso del nombre de una costurera de San Carlos para hacer declaraciones ante el Ministerio de Hacienda.