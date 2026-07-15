Ocho salas de cirugía del Calderón Guardia están cerradas por falta de personal

El Hospital Calderón Guardia ha tenido que cerrar hasta ocho salas de cirugía por la falta de personal.

La doctora Tania Jiménez, directora interina del centro médico, explicó que el hospital tiene un faltante crítico de anestesiólogos.

"Tuvimos la renuncia de cuatro especialistas, que optaron por irse a trabajar al extranjero, y eso impacta en la programación", informó Jiménez.

Según la directora, actualmente operan con 20 anestesiólogos, cuando lo necesario en el hospital son 35.

Eso provocó que únicamente puedan habilitar 16 de los 24 quirófanos con los que cuentan.

Como impacto directo, el hospital ha tenido que reagendar cirugías, aplicando el criterio de prioridad a pacientes críticos o con cáncer.