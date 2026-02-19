Obras obligarán a regular tránsito entre Hatillos 7 y 8: vea aquí el horario

Este fin de semana se ejecutará la primera fase del colado de la losa del nuevo paso elevado que se construye entre Hatillos 7 y 8, sobre la Ruta Nacional 39, Circunvalación.



Los trabajos obligarán a aplicar tránsito regulado en la zona, entre las 10 de la noche del viernes 20 y las 5 de la mañana del sábado 21 de febrero (ver video adjunto de Telenoticias).



Durante ese periodo se mantendrá habilitado un carril por sentido sobre la Circunvalación, de acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.



El proyecto presenta actualmente un avance del 89% y forma parte de las obras que pretenden eliminar el cruce regulado por semáforos.