Obras del Espíritu Santo inaugura primera torre para jóvenes en riesgo al sur de San José

La Asociación Obras del Espíritu Santo inauguró este sábado su primera torre de atención para jóvenes en riesgo social, un proyecto que busca brindar una segunda oportunidad a cientos de hombres que enfrentan pobreza, exclusión y exposición al crimen organizado en el sur de San José.



El nuevo complejo, ubicado en Cristo Rey, tendrá capacidad para albergar a 372 jóvenes varones entre los 18 y 25 años, muchos de ellos provenientes de albergues o contextos vulnerables donde, al alcanzar la mayoría de edad, quedan sin apoyo institucional (ver video adjunto en la portada).



La iniciativa es impulsada por el padre Sergio Valverde, junto a una red de voluntarios, donantes y comunidades que durante años recaudaron fondos mediante campañas, actividades y eventos masivos.



Según detallaron desde la organización, el espacio no solo ofrecerá alojamiento, sino también acceso a educación, capacitación laboral y acompañamiento integral para facilitar la transición a la vida adulta.

​“Es una oportunidad maravillosa (…) nada de esto se puede haber levantado sin la voluntad y el cariño de la gente”, expresó Pablo Vargas, representante de la asociación, al destacar el respaldo ciudadano que permitió concretar la obra.

El proyecto responde a una problemática social persistente en comunidades vulnerables del sur de la capital, donde miles de jóvenes enfrentan riesgos asociados a la pobreza y la exclusión. A través de iniciativas como los albergues juveniles de la organización, se busca romper estos ciclos y generar oportunidades reales de desarrollo.





La construcción de esta primera torre se extendió por varios años y contó con el apoyo de empresas privadas, instituciones públicas y organizaciones sociales. Entre los aportes clave figura la donación de terrenos por parte del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).



La presidenta del INVU, Gabriela Madrigal, explicó que la institución concretó la entrega de tres terrenos, valorados en aproximadamente ₡247 millones, tras más de una década de gestiones, gracias al respaldo de la Junta Directiva y una ley de la República.



Además, durante la actividad se colocó la primera piedra de una segunda torre que estará destinada a mujeres, ampliando así el alcance del proyecto en los próximos años.



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