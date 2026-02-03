“Nunca había sentido un frío así”: Vecinos de Tierra Blanca experimentan temperatura de 10 °C

El empuje frío número 13 continúa generando temperaturas inusualmente bajas en el país, con mayor impacto en zonas montañosas y el Valle Central.

En Tierra Blanca de Cartago, este martes las temperaturas llegaron a 10 grados Celsius, con una sensación térmica cercana a los 8 grados, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Ante estas condiciones, las personas han optado por abrigarse más, usar guantes y limitar las salidas, sobre todo durante la madrugada, cuando las condiciones son más intensas.

“Muy helado”, comentó una vecina del lugar a Telenoticias.



“Bravo ha estado”, señaló otro vecino.



“De todo lo que tengo que vivir aquí, nunca había sentido un frío así”, dijo un hombre consultado.

De acuerdo con el IMN, Cartago y San José figuran entre las zonas con las temperaturas más bajas registradas en los últimos años. Durante la madrugada del martes, los termómetros descendieron hasta 12 grados, lo que marca un récord para el mes de febrero y la cifra más baja en tres décadas en ese punto de medición.

Juan Diego Naranjo, meteorólogo, explicó que estas condiciones responden al ingreso y desplazamiento del empuje frío número 13, que continúa aportando aire frío al territorio nacional, especialmente en el Valle Central.

El descenso de las temperaturas ha sido más marcado en sectores montañosos. En el volcán Irazú se reportaron 2 grados, mientras que en el Cerro de la Muerte los termómetros bajaron hasta 3 grados.

Además, el IMN advirtió que las ráfagas continuarán y que en el Valle Central se esperan temperaturas mínimas de hasta 7 grados.

Aunque el empuje frío número 13 comenzará a alejarse este miércoles, las autoridades meteorológicas indicaron que el jueves ingresará el empuje frío número 14, el cual no generaría temperaturas tan bajas, pero sí condiciones climáticas inestables en el país.