Nuevo reglamento de CCSS puede aumentar tiempo de espera en medicamentos, alerta organización

Se trata del nuevo Reglamento para la Selección y Gestión de Medicamentos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuya aprobación se anunció el 6 de marzo pasado.

Mediante un comunicado de prensa, la institución informó que el reglamento cambia la forma en que se analizan e incorporan los medicamentos, con el propósito de favorecer una mejor selección y acceso oportuno (vea video adjunto).

Sin embargo, Asociación Nacional Segunda Oportunidad de Vida (Anasovi) —que acompaña a pacientes a interponer recursos de amparo cuando un medicamento es negado por la institución— teme que este reglamento aumente los tiempos de espera para recibir un fármaco de alto costo.

De acuerdo con esa organización no gubernamental, cuando la entidad que vela por los servicios públicos de salud niega un medicamento a un usuario, generalmente se acude a la Sala Constitucional a interponer un recurso de amparo; es un proceso que puede llegar a tardar hasta seis meses, no solo por el recurso, sino también por todo el proceso a lo interno de la Caja.

Cuando finalmente hay una respuesta, muchos pacientes han fallecido o es muy tarde.

Presentar un recurso de amparo para solicitar un medicamento u otra violación al derecho de la salud es una práctica que viene en aumento. De enero a abril de 2026, el Alto Tribunal ha tramitado 6.958 expedientes relacionados con temas de salud.

Telenoticias solicitó una entrevista con la Gerencia Médica para ampliar este tema y conocer si existirá o no afectación a pacientes; no obstante, al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.