Nuevo puente peatonal en Hatillo 8 genera críticas por incumplir Ley 7600

Los vecinos de Hatillo cuentan con una nueva opción para movilizarse de forma más segura: el puente peatonal ubicado en Hatillo 8 ya fue habilitado y se encuentra en funcionamiento para el paso de peatones.

La estructura se localiza frente a la cancha de fútbol de la comunidad y forma parte de un proyecto impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), cuyo objetivo es mejorar la conexión entre Hatillo 7 y Hatillo 8.

Especialistas coinciden en que este tipo de infraestructura es necesaria y urgente en el país, especialmente en zonas donde el cruce peatonal representa un riesgo constante.

El puente incorpora elementos de accesibilidad, como baldosas podotáctiles, diseñadas con relieves que permiten orientar a personas con discapacidad visual y facilitar su desplazamiento de manera segura.

Sin embargo, habitantes de la comunidad han señalado una importante limitación: el proyecto no cumple completamente con la Ley 7600. Actualmente, el acceso al puente se realiza únicamente por gradas, ya que aún no se han habilitado rampas, lo que impide su uso por parte de personas en sillas de ruedas.

Esta situación ha generado cuestionamientos entre los vecinos, quienes consideran que la obra no garantiza una accesibilidad integral.

Según autoridades, los detalles pendientes son menores y no afectan el funcionamiento general de la estructura.

No obstante, se solicitó al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) una respuesta ante las inquietudes planteadas por los peatones. Al cierre de esta nota no se recibió respuesta.

El puente forma parte de un proyecto mayor que incluye un paso elevado sobre Circunvalación, el cual busca mejorar la movilidad entre ambas comunidades. Esta obra presenta un avance superior al 90% y es considerada clave para optimizar tanto el tránsito vehicular como el peatonal en la zona.

La inversión total asciende a aproximadamente ₡5.189 millones, de acuerdo con datos del MOPT.

Se trata de una intervención que responde a una necesidad histórica de la comunidad, donde el cruce peatonal representaba un peligro constante.

@telenoticiascr7 ¡Hatillo 8 tiene nuevo puente peatonal! La estructura ya se encuentra en funcionamiento. Más información en Teletica.com. ♬ sonido original - Telenoticias

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