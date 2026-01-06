Nuevo empuje frío mantendrá vientos, nubosidad y humedad

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que un nuevo empuje frío de débil intensidad afectará al país durante el inicio de esta semana, con efectos principalmente en el viento, la nubosidad y la humedad.

De acuerdo con el IMN, este sistema aumentará la presión atmosférica y fortalecerá de forma gradual los vientos alisios, que se mantendrán con intensidad moderada.

La probabilidad de lluvias será baja en la mayor parte del territorio nacional; sin embargo, no se descartan lloviznas aisladas en zonas montañosas del Caribe y la Zona Norte.

En el Valle Central y en Cartago predominarán condiciones estables, con nubosidad y lluvias débiles de corta duración, mientras que en el Pacífico se espera poca nubosidad.