Nueva receta digital busca dar trazabilidad a sustancias peligrosas usadas en cultivos

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anunció, este viernes, la implementación de una receta digital para la prescripción de agroquímicos de mayor toxicidad.

La herramienta busca modernizar el control sobre ese tipo de insumos y fortalecer la trazabilidad de su uso en el país.

Específicamente, se sustituyen los formularios físicos por un sistema digital para el registro de información clave sobre su aplicación en el campo, incluidos datos del productor, el cultivo, la ubicación, dosis y recomendaciones técnicas.

De esta manera, por ejemplo, se podrá conocer la fuente exacta de una contaminación o intoxicación para la correspondiente investigación. Ello incluye, a su vez, establecer cuándo esos eventos están asociados a agroquímicos de contrabando.

A partir del 17 de abril, se iniciará una transición en la que coexistirá el formato físico (actual) y el digital. Del 21 de julio en adelante, la emisión de receta digital será obligatoria.

La plataforma en cuestión fue desarrollada por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE). Esta se integrará con el expediente digital de los productores ya existente y contará con mecanismos de validación de identidad, así como con las fincas que los agricultores hayan registrado previamente.

"Podremos acompañar a los productores para la correcta aplicación de estos productos, luchar contra el contrabando y algo muy valioso: contar por primera vez con la información de qué productos están utilizando nuestros productores. Es un avance concreto en la modernización de sector agropecuario costarricense", destacó el ministro del ramo, Víctor Julio Carvajal.

El jerarca enfatizó en que los agricultores únicamente tendrán que tener su información actualizada en el expediente vigente, pues el trámite de la receta digital estará a cargo del respectivo regente. Esto implica el reporte constante de las propiedades en las que se desarrollan actividades agropecuarias.

Dentro de la información que se incluirá en las prescripciones también están las cantidades aplicadas de agroquímicos, las áreas de cultivo y su localización.