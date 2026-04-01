Nueva nota para aprobar examen de incorporación a Colegio de Abogados aplica este abril

La Junta Directiva del Colegio de Abogados revirtió el acuerdo de su integración anterior que rebajó de 80 a 70 la nota mínima para la incorporación.

De esta manera, la calificación necesaria para aprobar el examen de excelencia académica volverá a su nota original a partir de la próxima convocatoria, prevista para el presente abril.

La determinación fue confirmada por el fiscal del colegio profesional, Dewin Brenes, en entrevista con Teletica.com.

"Nosotros, desde el 6 de enero que entramos en función, hemos empezado a revisar los diferentes procesos que hay en el Colegio de Abogados. Eso es un trabajo que ha hecho la Junta Directiva y la Fiscalía también, porque por Ley Orgánica le corresponde revisar lineamientos y reglamentos. "Entonces, lo primero que se hace (el 8 de ese mes) es corregir el error de haber rebajado la nota del examen de excelencia académica, porque eso vía el reglamento había quedado en una nota de 80, de 1 a 100. El que sacaba más de 80 pasaba. La Junta Directiva anterior tomó un acuerdo para bajarlo a 70, puso un retroactivo y además hizo consignar puntos por el curso de Deodontología, 10 puntos adicionales", indicó el vocero.

La tesis de Brenes es que la rebaja a la nota era ilegal, pues la Junta Directiva aplicó una modificación reglamentaria que requería la autorización de la Asamblea General.

El fiscal confirmó que el colegio profesional ahora recaba la información relacionada con los acuerdos 2025-05-014 y 2025-06-020 (que produjeron la rebaja), a fin de individualizar posibles responsables para eventuales acciones judiciales contra estos.

Se espera que ese proceso tome al menos dos meses más.