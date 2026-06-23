Nueva iniciativa de Uber para integrar taxistas reabre debate sobre regulación de plataformas

Uber confirmó que desarrolla un plan piloto en Costa Rica que permite a los taxistas acceder a su aplicación, una iniciativa que ya comenzó a implementarse en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Desde la semana anterior, los usuarios que solicitan viajes desde la terminal aérea pueden observar como opción los taxis aeroportuarios, que operan bajo concesiones especiales.

Según la empresa, el objetivo es ofrecer más alternativas de movilidad y permitir que los conductores de taxi aprovechen las herramientas tecnológicas, los estándares de seguridad y las oportunidades económicas que brinda la plataforma.

Sin embargo, la propuesta ya genera reacciones en el sector. Representantes de los taxistas rojos han manifestado su desacuerdo, al considerar que Uber continúa operando sin una regulación específica en el país.

Actualmente, en Costa Rica circulan más de 9.000 taxis rojos y alrededor de 100 taxis aeroportuarios.

Por su parte, el MOPT recordó que el uso de plataformas digitales de transporte aún no cuenta con una ley que lo regule y que los casos deben ajustarse a la normativa vigente.

El debate se da en medio de la discusión de un proyecto de ley que busca regular los servicios de transporte por plataformas en Costa Rica.