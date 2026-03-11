Nueva guía del MEP busca orientar a docentes en implementación de IA

Una nueva guía busca orientar a los docentes costarricenses sobre cómo incorporar la inteligencia artificial (IA) en el proceso de enseñanza. El recurso fue elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unesco y la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT).

El documento tiene una extensión de 80 páginas y presenta distintas recomendaciones para que los educadores utilicen estas herramientas tecnológicas dentro de las aulas de forma pedagógica (ver video adjunto en la portada).

Entre los ejemplos que plantea la guía se encuentran tareas como explicar de manera sencilla el teorema de Pitágoras o revisar la redacción de decenas de ensayos sobre la historia de Costa Rica.

Además de sugerencias prácticas, el material incluye criterios y referencias para implementar la inteligencia artificial en los procesos educativos.

La guía también establece principios éticos relacionados con el uso de estas herramientas, como la prevención del plagio y la identificación de posibles sesgos en los sistemas de inteligencia artificial.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que este manual ya fue implementado para el presente curso lectivo y está disponible en línea.

El recurso está dirigido a los cerca de 65 mil docentes que forman parte del sistema educativo público del país.