Nueva estrategia de la CCSS: 15 áreas de salud buscarán a los pacientes

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) puso en marcha una nueva estrategia para fortalecer la atención primaria en el país. A partir de ahora, 15 EBAIS y áreas de salud buscarán a los pacientes en lugar de esperar que ellos acudan a los consultorios.

La iniciativa comenzó en el Área de Salud Mata Redonda-Hospital, en la Clínica Moreno Cañas, e incluye dos áreas por región en todo el territorio nacional. El objetivo es llegar a comunidades donde muchos pacientes no asisten regularmente a los EBAIS.

Los equipos médicos se desplazarán a centros de trabajo y salones comunales, ofreciendo servicios como vacunación, papanicolau, citas de salud mental, pruebas de laboratorio y otros procedimientos básicos.

Las autoridades de la CCSS esperan ampliar esta estrategia a 22 áreas de salud, con el fin de acercar los servicios médicos a la población y garantizar un acceso más equitativo a la atención primaria.