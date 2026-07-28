Nueva directriz prohíbe contactar a familiares o terceros para cobrar deudas

Las entidades públicas, privadas y las empresas de cobranza ya no podrán llamar ni enviar mensajes a familiares, amigos o terceras personas para gestionar el cobro de una deuda.

La nueva directriz, emitida por la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), establece que las gestiones de cobro deberán realizarse únicamente con el titular de la obligación, como parte de las medidas para proteger los datos personales (ver video adjunto en la portada).

Según la Prodhab, en los últimos cinco años se dictaron 77 resoluciones en las que se comprobó que empresas de cobro contactaron a personas ajenas a la deuda, como familiares, amistades o compañeros de trabajo.

La directriz también prohíbe utilizar datos de contacto laborales para estas gestiones, salvo por orden judicial, y obliga a las empresas a identificarse claramente en cada comunicación.

Las personas que consideren que sus datos fueron utilizados de forma indebida podrán presentar una denuncia ante la Prodhab.