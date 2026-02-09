Noches frías activan operativo humanitario para personas sin techo en San José

San José enfrenta noches particularmente frías: ante estas condiciones, la organización Chepe se Baña, la Fundación Grítalo y el Comité Municipal de Emergencias (CME) de San José activaron un operativo humanitario para proteger a personas en situación de calle, especialmente a los adultos mayores.

Durante la primera jornada, 29 personas fueron atendidas en un albergue temporal habilitado en las cercanías de la Estación al Pacífico.

El refugio funciona en un edificio conocido como “Más Humanos”, donde se brinda cama, abrigo, café caliente y acompañamiento. Patrullas de la Policía Municipal trasladaron a 12 de las personas atendidas, mientras que voluntarios recorrieron distintos puntos de la capital para ofrecer el servicio a quienes permanecen a la intemperie.

“Estamos muy contentos, muy emocionados con este operativo que está atendiendo a los adultos mayores en situación de calle de la capital en estas noches tan frías”, afirmó Mauricio Villalobos, de Chepe se Baña.

Explicó que el espacio tiene capacidad para 30 personas, aunque podría ampliarse si se reciben más camillas e insumos.

Villalobos detalló que el trabajo ha sido posible gracias al apoyo ciudadano. Durante las últimas horas han recibido donaciones como medias, bóxer, sandalias, comida y otros artículos básicos necesarios para atender a esta población vulnerable. El operativo se mantendrá activo mientras persistan las bajas temperaturas.

El Comité Municipal de Emergencias facilitó colchonetas y frazadas, mientras que la Fundación Grítalo distribuyó mantas térmicas en distintos sectores de San José.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Chepe se Baña al 8708-8911 o con la Fundación Grítalo al 7015-9984.