¡No suelte el abrigo! Se reportan temperaturas de hasta 13 °C en varias zonas del país

El frío se ha hecho sentir con fuerza en varias regiones del país durante las últimas horas. Algunas zonas reportan temperaturas de hasta 13 grados Celsius, en lo que se considera una de las jornadas más frías de las últimas semanas.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), se ha registrado una disminución de entre 2 y 5 grados en distintas regiones, producto de la marcada ausencia de humedad en la atmósfera. Este fenómeno permite que las temperaturas bajen con mayor rapidez tanto de día como de noche.

El Valle Central y Guanacaste ya presentan condiciones propias de la época seca: cielos despejados, ambientes frescos y una mayor presencia de vientos alisios moderados, que por momentos generan ráfagas fuertes. Estas corrientes de aire acentúan la sensación de frío, especialmente en las tardes y primeras horas de la noche.

En el Caribe y la Zona Norte, donde usualmente predominan temperaturas más altas, hoy se observa un patrón más estable y menos húmedo, lo que contribuye a un ambiente menos cálido de lo habitual.

La combinación de aire seco y baja nubosidad mantiene la sensación térmica en niveles inusualmente frescos. Incluso el Pacífico Central y Sur presentan condiciones similares. Aunque en sus zonas montañosas se registraron algunos chubascos aislados en horas vespertinas, la constante ha sido un aire más frío y estable, con lluvias mínimas y de corta duración.

El IMN advierte que este comportamiento atmosférico continuará influyendo en el país durante los próximos días.