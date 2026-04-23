"No se levanta la manifestación", dice rector de UCR tras negociar con estudiantes

El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, afirmó este jueves que el proceso de diálogo con los estudiantes que mantienen tomada la Rectoría ha avanzado en varios puntos, aunque la protesta se mantiene a la espera de una decisión de la asamblea estudiantil.

Las declaraciones se dieron luego de que el jerarca ingresara al edificio ocupado con el objetivo de abrir un canal de comunicación directo en medio del conflicto, marcado por exigencias como su renuncia y la defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027.

Araya aseguró que las conversaciones han permitido alcanzar consensos en una “gran mayoría” de los temas planteados.

​“Es un proceso de diálogo que no ha terminado. Simplemente definimos y nos pusimos de acuerdo en muchos de los puntos (...) y vamos a continuar con el diálogo”, indicó.

Según explicó, los acuerdos serán llevados a una asamblea estudiantil, posiblemente este viernes, donde los manifestantes decidirán si levantan o no la toma del edificio.

​“No se levanta la manifestación. Tiene que verse en la asamblea y ellos lo decidirán”, agregó.





En cuanto a las demandas, el rector confirmó que una de las principales solicitudes es su renuncia, así como el fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas. Sobre este último punto, aseguró que ya existen acciones en marcha, pero que se reforzarán de cara al estudiantado.

El conflicto se da en un contexto más amplio de tensión por el financiamiento de la educación superior pública. En ese sentido, Araya también lanzó críticas hacia el Poder Ejecutivo, al considerar que no existe apertura para dialogar sobre el FEES.

“Lo que hemos tenido es un Ejecutivo que no quiere y que no le interesa escuchar nada sobre la educación superior pública”, afirmó. Como ejemplo, mencionó la respuesta que recibió el presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) desde Casa Presidencial, la cual calificó de “desagradable”, al minimizar los informes sobre cumplimiento de indicadores.

El rector defendió que dichos indicadores fueron acordados en 2023 entre el Gobierno y las universidades, y aseguró que las instituciones han realizado esfuerzos importantes por cumplirlos.

Mientras tanto, se mantiene la incertidumbre sobre el rumbo del conflicto, luego de que las negociaciones entre el Gobierno y el sector universitario se rompieran en días recientes, trasladando la discusión del FEES a la Asamblea Legislativa.

Por ahora, la comunidad universitaria permanece a la expectativa de la decisión que adopten los estudiantes en las próximas horas, mientras el futuro de Semana U sigue siendo incierto.

Este medio intentó comunicarse con la FEUCR; hasta el momento de publicación de esta nota, no hay respuesta.



