"No hay una emergencia", dice presidente del Colegio de Médicos sobre fuga de especialistas

El nuevo presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos (CMC), Elliot Garita, rechaza que exista una emergencia sanitaria por la renuncia de especialistas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como la que decretó el 6 de diciembre pasado el Gobierno de la República.

Lo anterior en el tanto que no existen los elementos necesarios para una declaratoria de ese tipo, como por ejemplo, una inopia de profesionales de este tipo.

"No hay una emergencia porque no cumple con los elementos básicos para yo poder decirle que hay una emergencia. Insisto, esto es una crisis que se está viviendo en una institución, en una empresa, con un grupo de sus empleados.

"Pero no significa que no es una crisis país. Aplica, impacta negativamente —lamentablemente— al país, pero no es una crisis país porque es por falta de empleados y, desde el punto de vista técnico de los médicos, contamos con los médicos necesarios para poder hacer los procedimientos que se requieran y las atenciones que puedan tenerse", señaló el cirujano cardiovascular y torácico.