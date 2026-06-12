No hay recursos para túneles falsos en la ruta 32, dice MOPT

El mopt califica de inviable propuesta de túneles falsos en la ruta 32 por falta de recursos.

La construcción de túneles falsos en la zona montañosa de la ruta 32, financiada únicamente con recursos de peajes, tomaría alrededor de 270 años.

Así lo afirmó el Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), al referirse a una propuesta legislativa que calificó como inviable desde el punto de vista financiero.

Las autoridades explicaron que el peaje ubicado en el ingreso al Cerro Zurquí genera cerca de mil millones de colones al año, una cifra insuficiente para cubrir una obra de gran magnitud como la planteada.