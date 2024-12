“No estamos descubriendo el agua tibia”, dice Munive a críticas por decreto de especialistas

La ministra de Salud, Mary Munive, cuestionó las críticas de expertos y sectores contra el decreto ejecutivo que declaró emergencia sanitaria ante la inminente renuncia masiva de especialistas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

En una conferencia de prensa, la también vicepresidenta de la República aseguró que se está generando “alguna bulla” sobre un procedimiento que calificó como cotidiano.

“Esta no es la primera vez en la historia que sucede esto, en el pasado se han dado este tipo de aprobaciones de médicos especialistas que no tienen incorporado su título de especialidad para poder trabajar en el país.

“Esto no es nuevo, esto es un proceso que se da, pero obviamente no en condiciones cotidianas, sino en condiciones de emergencia o declaratorias de inopia. Entonces no estamos descubriendo el agua tibia. Es un poco llamativo que generen alguna bulla al respecto de un proceso que es una cotidianidad dentro de los procedimientos administrativos”, aseveró la jerarca.