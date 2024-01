Niño con cáncer: “Lo bueno de todo esto es conocer personas, pero lo malo es ver niños sufrir”

“Me dolía mucho el pecho, tenía vómito y me sentía muy mal, pero lo que más me afectaba era cuando respiraba porque me apretaba mucho el pecho. El Hospital de Niños es muy bonito y ahora en Navidad me dieron muchos regalos. Hoy puedo decir que me siento muy bien, pero cada cierto tiempo tengo que estar asistiendo al hospital para recibir tratamientos”, expresó Aarón.