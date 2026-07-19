Nicoya tendrá pruebas prácticas de manejo sin cita previa el próximo 24 de julio

La Dirección General de Educación Vial realizará pruebas prácticas de manejo sin cita previa el próximo 24 de julio en Nicoya, como parte de las actividades por los 202 años de la Anexión.

La jornada se desarrollará de 7 a. m. a 6 p. m. y permitirá aplicar para licencias de motocicleta, automóvil, autobús y otras categorías, siempre que los interesados cumplan con los requisitos establecidos.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) recordó que los interesados deberán presentar la documentación requerida y haber enviado previamente el comprobante de pago para obtener la matrícula correspondiente.