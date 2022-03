Nicaragua ya no tiene "ningún rasgo de democracia", afirma Alvarado en visita a España

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, afirmó este lunes que Nicaragua ya no presenta "ningún rasgo de democracia", durante una visita a España antes de abandonar el poder en mayo.



"Lo que ocurre en Nicaragua es muy lamentable, como las instituciones democráticas progresivamente fueron erosionadas, destruidas; ya eso no tiene ningún rasgo de democracia", indicó el mandatario costarricense durante un evento en la capital española.



"Tenemos a toda la oposición que fue encarcelada antes de las elecciones de noviembre del año pasado, unas elecciones que no fueron transparentes", dijo Alvarado, en referencia a los comicios cuestionados a nivel internacional que dieron el cuarto mandato consecutivo a Daniel Ortega.



Las palabras de Alvarado se producen pocos días después de la deserción del embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, quien llamó "dictadura" al gobierno de Ortega, y de la renuncia el domingo de uno de los abogados de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el estadounidense Paul Reichler, quien dijo que lo hacía "por conciencia moral".



El presidente costarricense llamó a la comunidad internacional a trabajar para impulsar "un proceso de diálogo y elecciones limpias y transparentes" en Nicaragua, "siempre con el liderazgo de los propios nicaragüenses".



Por otro lado, Alvarado pidió a su sucesor, que saldrá elegido en el balotaje de este domingo entre el conservador Rodrigo Chaves y el liberal José María Figueres, preservar la estabilidad macroeconómica del país, ya que, según él, "estamos devolviendo la casa en orden". También le instó a mantener los avances en materia medioambiental y social, como por ejemplo el matrimonio igualitario o el aborto terapéutico.



"Todo ese legado espero que no se eche atrás porque está basado en ciencia", expresó Alvarado.



En su visita a España, Alvarado será recibido este lunes por el rey Felipe VI y por el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y sostendrá reuniones con empresas para promover la inversión en su país.



Su viaje a Europa, posiblemente el último internacional antes de dejar el poder el 8 de mayo, incluye también una escala en Francia.