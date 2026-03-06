Negociaciones del FEES se adelantarán a marzo tras polémica con rector UCR

El inicio de las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se adelantará para finales de marzo, luego de la polémica que involucra al rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya Leandro.

El rector enfrenta cuestionamientos tras trascender cuatro facturas por almuerzos y cenas en un restaurante argentino, que suman ¢818.000, registradas como gastos de representación institucional.

El punto de partida para la discusión del FEES será una inflación de cero, y a partir de ahí se desarrollará el proceso de negociación, que usualmente se extiende hasta agosto o septiembre.

Actualmente, la UCR es la institución que recibe la mayor parte de estos recursos. Para el 2026, cuenta con un presupuesto cercano a ¢296 mil millones, lo que representa casi la mitad del total del FEES, con un 49,88% de la distribución.

La negociación del FEES será clave para definir no solo el financiamiento de las universidades públicas, sino también las prioridades de inversión en educación superior para el próximo año.