Municipalidad de Quepos y SINAC confirman: proyecto turístico Ocean-Cove está paralizado desde 2024

La Municipalidad de Quepos y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) confirmaron que las obras del proyecto turístico habitacional Ocean-Cove permanecen paralizadas desde el año 2024.

La decisión se tomó tras denuncias ciudadanas presentadas hace aproximadamente dos años, las cuales motivaron inspecciones conjuntas de ambas instituciones en el desarrollo turístico. Como resultado de esas revisiones, se ordenó la paralización temporal del proyecto.

Las autoridades señalaron que, hasta el momento, el desarrollador ha respetado las directrices emitidas por el gobierno local y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). No obstante, recientemente recibieron una nueva denuncia que argumenta posibles daños ambientales en la zona.

El caso continúa en estudio en sede judicial, mientras las instituciones mantienen el seguimiento sobre el cumplimiento de las disposiciones establecidas.