Municipalidad de Limón figura en operativo Riverside por patente investigada

La Municipalidad de Limón fue allanada este martes por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como parte del operativo por el caso Riverside, una investigación por presunto tráfico de drogas y legitimación de capitales.



La alcaldesa de Limón, Ana Matarrita McCalla, confirmó que las autoridades ingresaron para realizar el secuestro de documentación relacionada con una patente municipal otorgada entre 2015 y 2016.

​"Lo que nos informaron es que se encuentran haciendo un secuestro de una patente específicamente otorgada alrededor del año 2015 o 2016", indicó la jerarca.

Matarrita aseguró que el gobierno local mantiene disposición total para colaborar con las diligencias policiales. También señaló que las autoridades judiciales clasificaron la información sobre el comercio o la persona vinculada con la patente, por lo que la municipalidad desconoce esos detalles.



La alcaldesa explicó que las jefaturas municipales instruyeron a los funcionarios para registrar su ingreso y permanecer en una sala de espera mientras concluye el procedimiento.



Los servicios esenciales de la municipalidad continúan operando con normalidad. Sin embargo, la atención al público en la plataforma de servicios permanece suspendida de forma temporal.

​"Las personas que vienen a pagar impuestos, gestionar permisos o realizar consultas no pueden ser atendidas de momento hasta que se nos indique que podemos normalizar funciones", señaló.

El allanamiento figura en la orden judicial del caso Riverside a la que Telenoticias tuvo acceso. El documento contempla diligencias en la Municipalidad de Limón relacionadas con la revisión y el secuestro de documentación vinculada con una patente municipal.



Por el momento, el OIJ no se ha referido a este punto allanado, solo el gobierno local tras la consulta de este medio.



