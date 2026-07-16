Mundial y Día del Padre marcaron aumento en accidentes relacionados con el alcohol

El inicio del Mundial de Fútbol y la celebración del Día del Padre coincidieron durante el mes de junio, una combinación de eventos que, según las autoridades, incrementó el consumo de alcohol y la cantidad de personas que decidieron conducir después de haber ingerido bebidas alcohólicas.

De acuerdo con la Policía de Tránsito, ambos acontecimientos representaron un reto para los operativos de control en carretera, debido al aumento de conductores que fueron sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol.

Como consecuencia, cuatro personas fallecieron durante junio en accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol, convirtiéndose en la cifra mensual más alta registrada en lo que va del 2026.

Además, las autoridades informaron que 155 conductores fueron remitidos a la Fiscalía durante ese mes por el presunto delito de conducción temeraria, luego de que las pruebas de alcoholemia evidenciaran niveles de alcohol que superaban los límites establecidos por la legislación.

La Policía de Tránsito reiteró el llamado a los conductores para evitar manejar bajo los efectos del alcohol y optar por alternativas seguras de transporte, con el fin de prevenir accidentes y reducir la pérdida de vidas en las carreteras del país.

Las autoridades insistieron en que la combinación de celebraciones y eventos masivos no debe convertirse en un factor de riesgo para la seguridad vial, por lo que mantendrán los operativos de vigilancia y control para sancionar a quienes incumplan la normativa.



