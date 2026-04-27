Multitudinaria procesión marca los 100 años de la coronación de la Virgen de los Ángeles

Miles de fieles participaron este domingo en una serie de actividades religiosas en Cartago para conmemorar los 100 años de la coronación pontificia de la Virgen de los Ángeles.

La jornada incluyó alfombras elaboradas por devotos, una eucaristía solemne y una procesión histórica que recreó el recorrido realizado hace un siglo.

Desde tempranas horas del día, familias y comunidades cartaginesas se volcaron a las calles para confeccionar coloridas alfombras con motivos religiosos, como muestra de fe y devoción hacia la Virgen de los Ángeles.

Horas más tarde, tras la celebración de la santa eucaristía en la Basílica de los Ángeles, dio inicio la procesión encabezada por la imagen de “La Negrita”, acompañada por sacerdotes, cuerpos de seguridad y una multitud de creyentes.

Las actividades tuvieron un carácter especial al recrear momentos históricos de hace 100 años, cuando se llevó a cabo la coronación pontificia de la imagen. Como parte de esta conmemoración, se revivió la denominada “procesión triunfal”, que en 1926 marcó un hito en la tradición religiosa del país.

En esta ocasión, el recorrido incluyó una visita a la capilla de monseñor Víctor Manuel Sanabria, reconocido historiador de la Virgen, evocando el trayecto realizado tras la coronación original.

Posteriormente, la imagen fue trasladada nuevamente en procesión de regreso a la Basílica de los Ángeles, cerrando así una jornada cargada de simbolismo, tradición y fervor religioso.

Miles de devotos acompañaron cada uno de los actos, reafirmando la vigencia de una de las celebraciones más importantes para la fe católica en Costa Rica.



