Multas de ₡60 mil no frenan uso ilegal de carriles exclusivos para buses

Los carriles exclusivos para autobuses, creados para agilizar el tránsito y mejorar los tiempos de traslado, terminan con frecuencia convertidos en una extensión más de la presa.

A diario, conductores particulares invaden estos espacios pese a que se trata de una infracción de tránsito sancionada con multas cercanas a los ¢60.000. El impacto es inmediato: autobuses detenidos, usuarios atrasados y un sistema que pierde eficiencia.

Desde el sector autobusero insisten en la importancia de respetar estos carriles, especialmente por el impacto que tiene el transporte público en la movilidad. Un solo autobús puede sustituir hasta 60 vehículos particulares, lo que evidencia su peso en la descongestión vial.

“Nosotros desde el CTP hemos estado trabajando en un proyecto de carriles exclusivos, pero ¿qué dicen los que tienen vehículo privado?: ‘¿A dónde nos van a meter a nosotros?’. Definitivamente, siempre quieren el derecho para circular y vuelven a caer en otro problema”, señaló Orlando Ramírez, representante de autobuseros.

El Consejo de Transporte Público (CTP) reiteró que el respeto a estos espacios forma parte de una movilidad ordenada y segura. La invasión de los carriles exclusivos, advirtieron, afecta directamente a quienes dependen del transporte público como su principal medio de traslado.

Además, la institución hizo un llamado a evitar el uso de transporte ilegal. Según la normativa vigente, quienes operen fuera del sistema regulado se exponen a multas superiores a los ¢231.000, así como al retiro de placas y el decomiso del vehículo.

Las autoridades insisten en que el transporte público regulado es el único que garantiza condiciones de seguridad, cobertura y tarifas establecidas, por lo que instan a la ciudadanía a respetar la normativa vigente y contribuir a un sistema más eficiente.