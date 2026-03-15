Muertes por cáncer alcanzan su nivel más alto en cinco años y aumentan más rápido en mujeres

Costa Rica registró en 2025 la cifra más alta de muertes por cáncer en el último quinquenio. En total, 1.245 personas fallecieron por esta enfermedad, 89 más que en 2021, lo que representa un aumento del 7,6%, según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Sin embargo, el crecimiento no ha sido igual entre hombres y mujeres.

Mientras en los hombres el aumento fue de 3,8% en cinco años, con 646 fallecimientos en 2025, en las mujeres el incremento superó el 12%, con 599 muertes registradas el año pasado.

¿Qué está pasando con las mujeres?

El Dr. Rigoberto Monestel, especialista en oncología de la CCSS, señaló que el aumento más acelerado en la mortalidad femenina responde a una combinación de factores y no a una sola causa.

Uno de los principales es el envejecimiento de la población. Según indicó, hoy las personas viven más años, lo que implica mayor exposición a factores de riesgo.

“Vivimos más tiempo y eso significa más años en contacto con humo, mala alimentación, sedentarismo y obesidad. Antes muchas personas no llegaban a desarrollar esos efectos porque morían por otras causas”, explicó.

El especialista también señaló cambios en los patrones de riesgo. Conductas que antes eran más frecuentes en hombres, como el tabaquismo o el sedentarismo, hoy se presentan con una frecuencia similar en mujeres. “Hábitos que antes eran más masculinos ahora son compartidos por ambas poblaciones. Eso impacta las estadísticas”, afirmó el doctor Monestel.

Además, subrayó que algunos cánceres que afectan a mujeres tienden a ser más agresivos que otros tumores comunes en hombres.

“Un cáncer de próstata puede evolucionar durante meses o años. En cambio, un cáncer de mama u ovario no puede esperar. Cuando hablamos de tumores con mayor letalidad, cualquier retraso tiene más impacto”, detalló el especialista de la CCSS.

El médico también mencionó que en otros países se han investigado posibles factores asociados al cáncer de mama, como ciertos productos cosméticos.

“Existen estudios internacionales que han analizado la relación entre algunos antitranspirantes con aluminio y el cáncer de mama. En Costa Rica no existe una investigación de ese tipo; son estudios realizados en otros países”, aclaró.

Añadió que este tipo de hallazgos deben investigarse con datos locales antes de establecer conclusiones.

El aumento de casos también se refleja en los servicios de salud. Durante 2025, un total de 14.070 personas egresaron de hospitales de la CCSS tras ser atendidas por tumores malignos, lo que representa un incremento del 13% en los últimos cinco años.

Las mujeres concentraron casi el 60% de estas atenciones, con 2.086 casos más que los hombres.

Entre los diagnósticos que generaron más egresos hospitalarios destacan el cáncer de mama, con 2.306 casos, seguido del cáncer de próstata, con 1.034. También figuran el cáncer de estómago, con 987 casos, y el cáncer de colon, con 901.