Muere tica que iba a participar en el Desfile de la Hispanidad en Nueva York

Por Elías Alvarado | [email protected]

La comunidad limonense en Estados Unidos está de luto tras la repentina muerte de Joshannie Gómez, una costarricense de 46 años originaria de Pueblo Nuevo de Limón, quien iba a participar en el Desfile de la Hispanidad el pasado domingo.

Aunque el fallecimiento ocurrió ese mismo día, fue hasta hoy que su familia dio a conocer la noticia.

Joshannie, conocida cariñosamente como “Shannie”, llegó temprano al punto de encuentro de la delegación limonense en la calle 45 y la Quinta Avenida. Poco después, comenzó a sentirse mal, por lo que se llamó al 911. Una ambulancia la trasladó rápidamente a un centro médico, donde lamentablemente se confirmó su muerte horas más tarde.

La causa del fallecimiento aún no ha sido determinada, aunque sus familiares indicaron que se quejaba de un fuerte dolor estomacal. Están a la espera de los resultados de la autopsia.

Joshannie había emigrado a Estados Unidos hace 22 años, donde se dedicaba al cuidado de adultos mayores, labor que desempeñaba con vocación y cariño. Además, disfrutaba cocinar para su familia y compartir con su comunidad.

Deja dos hijos, de 17 y 24 años. Su familia desea repatriar su cuerpo a su amada provincia de Limón. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante SINPE Móvil al número 7156-9429, a nombre de Tashara Spencer.