Muere Rándall Gamboa, el tico que regresó grave tras deportación de EE. UU.

Rándall Gamboa Esquivel, el costarricense que sufrió un quebranto de salud mientras estuvo bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, falleció a los 52 años de edad.

Su muerte trascendió la mañana de este domingo. Teletica.com procuró un comentario de su hermana, Greidy Mata Esquivel, pero esta indicó que no se sentía en condiciones para hacer algún tipo de comentario.

El fallecimiento llega casi dos meses después de su regreso a Costa Rica en un vuelo ambulancia financiado por Estados Unidos, el 3 de setiembre pasado. Desde entonces, este hombre oriundo de Pérez Zeledón permanecía internado en el Hospital Fernando Escalante Pradilla, sin poder caminar, hablar ni﻿ alimentarse por sí mismo.

Gamboa había viajado en busca de "sueño americano". Sin embargo, fue detenido a finales del año pasado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Entonces fue trasladado a un centro de detención.

Inicialmente, desde allí mantenía contacto diario con su familia mediante videollamadas, en las que se le veía fuerte y saludable.

Sin embargo, a mediados de junio, las llamadas se interrumpieron abruptamente. En aquel momento, la agencia del Departamento de Seguridad Nacional empezó a movilizarlo entre sus instalaciones, para dificultar su localización.

Fue gracias a la gestión de una abogada voluntaria que se logró ubicar a Gamboa en un hospital en Texas, en condiciones alarmantes. Tenía rabdomiólisis, estaba desnutrido, deshidratado, sucio, en abandono, describió a Mata a Telenoticias el 15 de setiembre anterior.

Ese mismo día, la familia de este sujeto denunció inconsistencias entre los reportes médicos emitidos en Estados Unidos y los exámenes realizados en Costa Rica.

Todas esas situaciones llevaron a los allegados a exigir una investigación profunda sobre las condiciones en las que el nacional estuvo detenido en suelo estadounidense.

Incluso la hermana advirtió que, de ser necesario, llevaría el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



El 22 de setiembre pasado, la familia de Gamboa fue recibida en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC), donde se les informó que se había planteado una consulta formal al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, para buscar esclarecer las circunstancias en las que se dio el quebrantamiento de salud del ciudadano. Sin embargo, hasta la fecha no se tienen respuestas.