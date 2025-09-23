Hermana de tico que regresó grave tras detención en EE. UU.: "Seguimos buscando respuestas"

Por Elías Alvarado | [email protected]

Este lunes, familiares del costarricense Randall Gamboa, quien estuvo bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, fueron recibidos por autoridades de la Cancillería en Costa Rica.

El caso ha generado indignación entre ciudadanos del estado donde Gamboa fue repatriado, tras permanecer detenido en condiciones que aún no han sido esclarecidas por las autoridades estadounidenses.

“La Cancillería se comprometió a darnos acompañamiento, asesoramiento y seguimiento al caso. Ellos ya están investigando por su parte, pidieron un informe a las autoridades de EE. UU., para que expliquen qué fue lo que sucedió con mi hermano sin que, hasta el momento, se haya recibido algún tipo de respuesta”, expresó Greidy Mata Esquivel, hermana del afectado.

Actualmente, Gamboa permanece internado en el Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón.

“Si EE. UU. no contesta en un tiempo prudencial, es probable que Cancillería tenga que tomar otras medidas para saber qué fue lo que pasó con mi hermano”, agregó Mata.