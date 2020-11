Movimiento Recate Nacional llama a nueva protesta este miércoles

El denominado Movimiento Rescate Nacional llamó a una nueva protesta social, en San José, el miércoles a partir de las 9 a. m.



Según dijo su líder, Célimo Guido, volverán a las calles para manifestarse contra la administración Alvarado Quesada.

“Rescate Nacional no va a renunciar porque este Gobierno es perverso y corrupto. Tiene un montón de troles infiltrados en nuestro movimiento, pero no vamos a permitir que nos divida porque ellos (Gobierno) solo saben negociar por debajo de la mesa", manifestó.

“Hace más de un mes, por razones de estrategia se habían levantado los puntos estratégicos de los ciudadanos, pero el señor presidente de la República no quiso dialogar, se lo pedimos al ministro de la Presidencia (Marcelo Prieto) cuando nos reunimos con él y no lo hizo. Lo que haga este movimiento de ahora en adelante va a ser su responsabilidad y no la del pueblo de Costa Rica”, agregó Guido.

Para Rescate Nacional, el Gobierno juega con las mesas de dialogo para ir "tirando la pelota" y no solucionar los problemas de fondo.

Les piden a los ciudadanos que, si por alguna razón no pueden ir a la manifestación en San José, se reúnan en los cantones y comunidades donde viven.

“Todo este mes hemos estado hablando con todos los cantones del país. Nos hemos dado cuenta de que, en este momento, solo en la Zona Sur hay más de mil antimotines exhibiéndose por ahí, queriendo atormentar a la gente y por todo lado vemos movimiento de la Fuerza Pública”, comentó el exdiputado.

Guido también denunció que muchas personas han sido agredidas por el ministro de Seguridad, Michael Soto.

"Se equivocan los que creen que este movimiento no ha estado en nada. No permitiremos que se apruebe el crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que vendan los activos del Estado, que privaticen los recursos hídricos y exigiremos al Gobierno que atienda a los pequeños y medianos productores agrícolas y a las pymes, por lo que defenderemos este país y recuperaremos Costa Rica", puntualizó.