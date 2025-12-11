MOPT revela cuándo estará listo nuevo paso elevado entre Hatillos 7 y 8

Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) prevén entregar el nuevo paso elevado entre Hatillos 7 y 8 el próximo mes (ver video adjunto de Telenoticias).



Actualmente, el proyecto mantiene un avance constante, según confirmó la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). En el sitio, los equipos trabajan en la armadura de la placa de cimentación del bastión uno, el relleno de aproximación y la construcción de las losas en los muros del bastión dos. También avanza la chorrea del dintel de la pila central.



Además, se instalarán los pozos que formarán parte del sistema pluvial, destinado a conducir y evacuar el agua de lluvia de forma adecuada.



La estructura final tendrá 385 metros de longitud y permitirá que el tránsito entre Hatillos 7 y 8 circule por encima de la Ruta 39, conocida como Circunvalación.



Como parte de las obras, se contempla la demolición del puente peatonal actual. Será reemplazado por una nueva estructura ubicada frente a la plaza de deportes de Hatillo 8. El proyecto también incluye la construcción de aceras, drenajes, aproximaciones y carriles de aceleración y desaceleración, además del traslado de servicios públicos y la demarcación vial correspondiente.



La inversión total asciende a ₡5.189 millones, que son financiados por el Conavi.